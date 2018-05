Týden ve vědě: Od Hitlerových zubů po ironickou výuku dějin

Čína vypustila družici nad odvrácenou stranu Měsíce

Čína ohlásila, že uspěla ve vypuštění sondy, která bude zprostředkovávat spojení mezi Zemí a budoucí měsíční misí. Jedná se o stroj, který má z Číny udělat kosmickou velmoc.

„Je to stěžejní krok v realizaci čínského plánu stát se prvním státem, jehož zařízení přistane na odvrácené straně Měsíce a prozkoumá ji. Satelit známý jako Queqiao nebo Magpie Bridge (Stračí most) stane na oběžné dráze asi 455 tisíc kilometrů nad Zemí a bude zde pracovat jako první komunikační družice na světě,“ uvedl manažer projektu Čang Li-chua.

Smrt našeho Slunce bude nádherná a zářivá, popsali astronomové

Z našeho Slunce se stane koule zářivého mezihvězdného prachu; tomuto útvaru se říká planetární mlhovina. Právě tento útvar představuje konec asi 90 procent aktivních hvězd a bude součástí přeměny hvězdy z rudého obra na bílého trpaslíka. Astronomové si však desítky let nebyli jistí, zda je to i osud, který potká naše Slunce – podle řady expertů na to má příliš malou hmotnost.

Nyní tým astronomů z Manchesteru vytvořil nový datový model, který je schopen zatím nejpřesněji předvídat životní cyklus hvězd. Tento model pak vědci využili k tomu, aby předpověděli vývoj hvězd různého stáří, hmotnosti i jasnosti. Tato práce vyšla před pár dny v odborném časopise Nature Astronomy.

Česku chybí mokřady. Ty umělé je nenahradí, varují čeští experti

Co dokáže s odpadní vodou i s vodou nasycenou látkami z polí přirozený mokřad, zkoušeli na Příbramsku vědci z České zemědělské univerzity (ČZU).

Jejich čtyřletý výzkum ukázal, že pro čištění vody od fosforu, dusíku a organických látek je přirozený mokřad stejně účinný jako ten, který se dá zbudovat uměle. Odvést do přirozeného mokřadu potok přitom stojí desítky tisíc korun, zatímco u umělého mokřadu se náklady pohybují v milionech.

Konec konspirací. Adolf Hitler zemřel roku 1945, říká nevyvratitelný důkaz: jeho zuby

Spekulací o tom, že Adolf Hitler mohl přežít konec Druhé světové války, jsou desítky. Vycházejí z nich nejrůznější populární konspirační teorie i knihy a filmy nejrůznější povahy. Důkazů, že je to nesmysl, existuje celá řada, ale většinou šlo o důkazy nepřímé. Nyní ale přišli vědci s důkazem, který definitivně potvrzuje, že Adolf Hitler opravdu zemřel v květnu roku 1945 – a že všechny výše popsané spiklenecké teorie jsou nesmyslné.

S důkazem přišel francouzský lékař Philippe Charlier, jemuž se podařilo získat povolení úřadů v Moskvě, aby směl studovat tamní fragmenty diktátorových zubů. Podle jeho analýzy zemřel Hitler na kombinaci kyanidu a kulky. „Ty zuby jsou autentické, o tom není pochyb. Naše studie jasně prokazuje, že Hitler zemřel v roce 1945,“ uvedl profesor Charlier pro agenturu AFP.

Magda, Denisa a Lucie. Čeští vědci objevili pod Antarktidou tři neznámá jezera

Rozborem nejnovějších gravitačních dat z družic a topografických dat z radarů pronikajících ledem Antarktidy byla objevena tři možná jezera pod ledem, která zatím žádný katalog neuvádí. Za objevem stojí čeští vědci – jako objevitelé budou moci jezera pojmenovat.

Vědci mimo jiné ověřili podledovcové propojení jezer s jezerem Vostok a mezi Gamburtsevovým pohořím a jezerem Vostok objevili kandidáta na obří jezerní pánev velikostí srovnatelnou s Vostokem samotným.

Článek o podledovcových jezerech v Antarktidě publikovala skupina profesora Jaroslava Klokočníka na Astronomickém ústavu AV ČR ve spolupráci s profesorem Janem Kosteleckým (Výzkumný ústav geografický, kartografický a topografický) a Václavem Cílkem (Geologický ústav AV ČR).

Na stopě deváté planety: astronomové věří, že za Plutem se skrývá veliké neznámé těleso

Vědci, kteří poslali svou práci na server arXiv, vycházejí z pozorování toho, jak podivně se chová nově objevený vzdálený objekt ve Sluneční soustavě – jeho pohyb naznačuje, že je pod vlivem velké a hmotné planety. Jedná se samozřejmě jen o jedno z více možných vysvětlení, vypadá to ale, že nejpravděpodobnější.

Teprve před dvěma roky navrhli astronomové z Kalifornského technologického institutu, že by se v naší soustavě mohla vyskytovat ještě jedna planeta – mohlo by se podle nich jednat o velké těleso, které by bylo devátou planetou. Toto číslo sice mělo původně Pluto, ale v srpnu roku 2006 Mezinárodní astronomická unie na svém 26. valném shromáždění v Praze rozhodla, že Pluto nemá charakteristiky planety.

Huz, Kaler IV., Mizerik. Na mladé Čechy funguje výuka dějin vtipem

Ironie je podle historiků z Univerzity Karlovy skvělým pomocníkem ve výuce. Humor, popkultura a nadsázka se dají skvěle spojit s vysvětlováním mnohdy absurdních a dnes jen těžko pochopitelných událostí.

„Chceme využívat něco, co děti znají, a z toho vycházet pro výuku toho, co děti neznají,“ vysvětlují svůj záměr mladí historici, kteří za tímto nápadem stojí. Letos se koná už druhý ročník, cílem akce je nabídnout učitelům materiály, které by mohli používat při výuce, ale přitom by je to nikdy nenapadlo.