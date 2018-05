Obezita je přímo spojená se 12 druhy rakoviny, varují lékaři. Pět popsali nově

Podle těchto údajů je každá šestá smrt na světě již nyní způsobovaná rakovinou. S tím, jak čím dál více zemí světa mění svůj životní styl po vzoru západu, lidé po celé planetě konzumují více nezdravých potravin. Pokud by se situace vyvíjela stále stejným způsobem i v budoucnosti, do roku 2035 by se počet případů rakoviny zvýšil o 58 procent. Globální náklady na onkologickou léčbu stoupnou na 458 miliard dolarů do roku 2030.

„Náš výzkum ukazuje, že není pravděpodobné, že by důležitým faktorem byly nějaké konkrétní potraviny,“ uvedla Kate Allenová, která v WCRF vede vědecké oddělení. Tato zpráva je teprve třetí, kterou tato organizace vydává; dělá to vždy po deseti letech, aby odrážela nejnovější vědecký pokrok.