Nejvzácnější keltské poklady představí Národní muzeum. Těšte se i na hlavu velmože

Výstava Národního muzea v Praze zavede návštěvníky do světa Keltů, tedy do období vrcholného pravěku ve střední Evropě. Stovky vystavených archeologických nálezů ukazují náboženské rituály pohřbů i všední život Keltů. Novinářům ve čtvrtek výstavu představili její autoři, Pavel Sankot a Viktoria Čisťakova. Výstava v Nové budově Národního muzea začíná tento pátek a potrvá do 24. února příštího roku.