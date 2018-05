Proč se země třese právě na Chebsku? O praskajících domech psaly už nejstarší kroniky

Zdaleka nejsilnější zemětřesení za posledních 100 let mělo sílu 4,6 na desetibodové Richterově škále a postihlo západ Čech před více než třiceti lety. „Zemětřesný roj ze zimy 1985 až 1986 je doposud nejvýznamnější přístroji zaznamenané zemětřesení v České republice. Nejsilnější otřes z tehdejší série byl 21. prosince 1985. Tehdy praskaly zdi domů, řítily se chatrnější komíny, tvořily se škvíry mezi panely, padala omítka,“ uvádí Jan Šílený z Geofyzikálního ústavu Akademie věd ČR.

Zajímavé a důležité přitom je, že za posledních 18 let se interval mezi zemětřeseními snižuje. „To znamená, že zemětřesení jsou čím dál častější. Zaznamenali jsme je v roce 2000, 2008, 2011, 2014, 2017 a 2018. Velmi to připomíná dobu před sto lety, kdy se interval mezi zemětřesením podobně snižoval a vyústilo to až k zemětřesení o síle 5 magnituda,“ upozornil pro ČT24 Josef Horálek, seismolog z Geofyzikálního ústavu Akademie věd.

Jak zní zemětřesení?

Tato zemětřesení jsou typická nejen tím, jak silná na naše poměry jsou, ale také tím, že mají jasně rozeznatelný zvuk. Je dobře slyšet i pouhým uchem. Poslechněte si, jak zní, zvuky zaznamenal Jakub Klicpera z výzkumného týmu Josefa Horálka, který se dlouhodobě zabývá výzkumem západočeských zemětřesných rojů: