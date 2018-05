Velemloci už v přírodě téměř vymřeli. V Číně jsou totiž oblíbená pochoutka, varuje studie

Samice klade vajíčka do nory ústící do vody a samec pak snůšku hlídá, dokud se nevylíhnou larvy. Ty dýchají vnějšími žábrami a zhruba ve třech letech procházejí proměnou (metamorfózou) v dospělce. Žábry zanikají a velemloci začnou dýchat plícemi. Velmi významnou část kyslíku ale přijímají také pokožkou. Aby byla plocha co největší, mají kůži na bocích poskládanou do záhybů. (Zdroj: Zoo Praha)