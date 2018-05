Na stopě deváté planety: astronomové věří, že za Plutem se skrývá veliké neznámé těleso

Z dalšího modelování vyplynulo, že toto těleso by mohla být planeta asi čtyřikrát tak velká jako naše Země – ale desetkrát hmotnější. Pokud by takový objekt opravdu existoval, byl by zřejmě od Slunce nesmírně daleko, z čehož by se také odvozovala extrémní doba jeho oběhu kolem Slunce: jeden rok (tedy doba jednoho oběhu kolem Slunce) by zde mohl trvat 10 tisíc až 20 tisíc let.

Stejný tým od té doby své odhady několikrát upřesnil, přímé důkazy sice stále ještě nemá, ale těch nepřímých přinesl množství. Patří mezi ně například některé drobné nepravidelnosti v pohybu ostatních planet. Také by to mohlo vysvětlovat (podle kalifornských vědců), proč tělesa v Kuiperově pásu obíhají opačným směrem než všechny ostatní objekty v naší Sluneční soustavě.