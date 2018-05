Český vědec zjistil, jak přesně se mění energie při fotosyntéze

Žídek pro toto měření využil metodu ultrarychlé spektroskopie, která umožňuje zaznamenat procesy probíhající v několika femtosekundách. „Pro porovnání říkám, že když si člověk vezme stáří vesmíru vůči jedné minutě, tak je to stejný rozdíl, jako jedna minuta proti několika desítkám femtosekund,“ řekl vědec.

Dosud si vědci mysleli, že při fotosyntéze se energie šíří jako vlna. Žídek ale ukázal, že tomu tak není a že to, co vědce zmátlo, byly vibrace zapojených molekul. Ve skutečnosti podle něj ve fotosyntetických komplexech v rostlinách fungují „antény“, které energii zachytí a pošlou na místo, kde se uloží do chemických vazeb.

Žídek se zabývá materiály, které přeměňují světelnou energii na chemickou nebo elektrickou, od roku 2010. Zajímají ho nejen fotosyntetické komplexy, ale také fotovoltaické články. V minulosti se tomuto tématu věnoval při stáži na univerzitě ve švédském Lundu. Nyní pracuje v centru TOPTEC v Turnově, které patří pod Ústav fyziky plazmatu.