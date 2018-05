Nemám v plánu umřít na sopce, říká vulkanoložka Kayla Iacovinová

Jsou to síly ukryté hluboko pod povrchem. Čas od času se ale proderou a energii shromažďovanou až tisíce let během chvilky vychrlí ven. Sopečná činnost formovala Zemi především v jejích raných fázích – ale i dnes, když už je mnohem klidnější, přináší zkázu.

Ve své laboratoři umí připravit podmínky, jaké panují uvnitř sopky, také z hornin dokáže zjistit téměř vše o jejich původu i vzniku. Vzorky sbírá i na těch nejodlehlejších místech světa. Vulkanologie ji tak přivedla třeba na Mount Erebus, milion let starý vulkán na Antarktidě, jehož výpary a horniny jsou pro vědce něco jako poslové informací z dávných věků.

Pektu hrozí Asii

Dobře zná také severokorejskou sopku Pektu. V její kaldeře, prohlubni je jezero, které Korejci ze severu i jihu spolu s horou považují za kolébku svých národů. Sopka samotná má ovšem na svědomí jeden z největších výbuchů v historii a začala být znovu aktivní.

„V Severní Koreji, na její hranici s Čínou, je velká sopka – hranice prochází přímo středem této sopky. Pro Severokorejce je to hrozně důležitá sopka, je to takové duchovní rodiště jejich kultury,“ popisuje jeden ze svých vědeckých projektů vědkyně. „Ale je to taky aktivní sopka; má na svědomí jednu z největších erupcí – možná nejsilnější erupci – za posledních tisíc let. A spousta lidí o tom neví, včetně vědců, i mých kolegů. Ale Severokorejci to rozhodně vědí,“ vysvětluje.

Někdy v letech 2002 až 2005 v této oblasti začali severokorejští vědci zaznamenávat aktivitu. Docházelo tam k seismické činnosti, třásla se země přímo pod sopkou – docházelo tam k velkému množství slabých zemětřesení. „A to může znamenat, že se sopka probuzí k životu, a to může vést k erupci,“ popsala Iacovinová.