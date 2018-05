Konec konspirací. Adolf Hitler zemřel roku 1945, říká nevyvratitelný důkaz, jeho zuby

Podle Charliera tato studie nejen potvrzuje obecně známé tvrzení o tom, že Hitler zemřel 30. dubna 1945 společně se svou manželkou Evou Braunovou, ale současně upřesňuje informace o přesných příčinách diktátorovy smrti. „Nevíme ale stále, jestli sám použil ampulku s kyanidem, nebo jestli to byla kulka do hlavy. Pravděpodobně oboje,“ prohlásil v rozhovoru s agenturou AFP francouzský vědec.

Vědci ale v zubech nenašli žádné stopy střelného prachu, které by se tam s velkou pravděpodobností zachovaly, pokud by Hitler zemřel po výstřelu pistolí do úst – což je jeden z nejčastějších způsobů sebevraždy střelnou zbraní. Profesor Charlier se tedy domnívá, že smrtící výstřel mohl směřovat buď do týla anebo do čela.

Současně se našly na zubech stopy, která pravděpodobně (ale ne jistě) ukazují, že došlo k chemické reakci mezi kyanidem v jedové kapsli a kovem v náhradních zubech.