Elon Musk slibuje obyvatelům Los Angeles bleskový hyperloop. A stokilometrovou síť tunelů

Pro hloubení tunelů vyvinula Muskova společnost Boring vlastní razicí stroj, který pracuje desetkrát rychleji než současná zařízení. Tunel z Los Angeles do San Francisca zvládne podle ředitele firmy Steva Davise prorazit za několik týdnů.

Prozatím firma žádá o povolení k ražbě tunelu v délce 4,3 kilometru, který chce vyhloubit v západní části města. Má to být první krok k vybudování téměř stokilometrové sítě tunelů pod Los Angeles.

„Je to jedno z řešení pro dopravu v tomto městě. My si myslíme, že by mohlo fungovat a že stojí za to ho vyzkoušet,“ řekl Musk, kterého citoval server CNN.

Představitelé Los Angeles jsou projektu nakloněni. Magistrát firmě Boring udělil výjimku z přezkumu stavu životního prostředí – procesu, který může trvat velmi dlouho. To se ale nelíbí dvěma občanským sdružením, která tento měsíc město zažalovala. Domnívají se, že nebyl dostatečně zvážen vliv na životní prostředí a že novátorský projekt je příliš riskantní. Kritické hlasy zaznívají také mezi odborníky, podle nichž Muskův projekt může způsobovat zácpy u vstupů a výstupů.