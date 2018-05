Vědci transplantovali mořskému šnekovi cizí vzpomínky. Stačila jen injekce

Zej kalifornský (Aplysia californica) je zadožábrý mořský plž žijící v pobřežních vodách Kalifornie. Při obraně vypouští do okolní vody červený inkoust a výsledný oblak celého zeje zahalí. Zej má primitivní nervovou soustavu s velkými a jasně identifikovatelnými neurony. To bylo důvodem, proč si jej v 60. letech 20. století vybral americký neuropsychiatr Eric Kandel pro svůj výzkum fyziologických principů tvorby paměti na úrovni neuronů.

Vědecký tým pod vedením Davida Glanzmana, neurologa z výše uvedené univerzity, vycházel z domněnky, že některé druhy paměti vyvolávající u plžů obranné reflexy nejsou zakódované v propojení mozkových buněk, ale jsou uložené v molekulách RNA. Ty jsou základem genetického nastavení organismu.

Elektrické šoky jako základ výzkumu

S touto myšlenkou pak pracovali: doktor Glanzman implantoval do zadní části těl zejů silně vodivé drátky. Pak jim do těl pouštěl elektrický proud. Plži pak byli na tuto proceduru tak citliví, že reagovali i na zabodnutí elektrody do zadní části těla – věděli, že pak přijde bolestivý elektrický výboj. Předtím na tak slabý vjem nereagovali vůbec, v průběhu experimentu začali stahovat celé své tělo v očekávání bolesti.

Poté Glanzman z těchto zvířat odebral RNA a injekčně ji vpravil do těl jiných zejů – a pak sledoval, co se bude dít. Výsledek: plži, kteří se s elektrickými šoky nikdy nesetkali, ale byla jim do těla vpravena RNA těch, kteří byli elektřinou trápeni, reagovali úplně stejně. Také oni byli přecitlivělí na vpichy do zadní části těla – vypadalo to, jako by si to pamatovali, přestože to nezažili.