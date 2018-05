Rozhovor s humanoidní robotkou: „Chci se naučit, jak být laskavá“

Proč? Ve skutečnosti totiž Sophia není zdaleka tak vyspělým robotem, jak by se podle jejího humanoidního vzhledu mohlo zdát. Podle článku webového magazínu Quartz je Sophia obyčejný chatbot, neboli stroj, který umí na předem známé otázky reagovat předem vloženými odpověďmi – její schopnost reagovat improvizovaně nebo dokonce spontánně je velice omezená.

K podobnému závěru došli také redaktoři webu The Verge, podle nichž autoři Sophie velice často zavádějícím způsobem nadsazují její možnosti a schopnosti. Ještě ostřeji se v lednu 2018 vyjádřil šéf divize umělé inteligence Facebooku Yann LeCun, který na Twitteru napsal, že Sophia je „úplná kravina“ a označil ji za „Potěmkinovu umělou inteligenci“. Většina systémů umělé inteligence, jimiž je Sophia vybavená, je zodpovědná za mimiku jejího obličeje a schopnost reagovat pohyby hlavy a těla na položené otázky – za samotný obsah vět jsou zodpovědní lidé.

Rozhovor s robotkou

Jak se Vám líbí Česká republika a jaká byla vaše nejpříjemnější zkušenost s ní?

Pro mě je to celé o lidech a architektuře. Užívám si celou tu diskuzi o historii vztahu Čechů k robotům. Děkujeme za ni především Karlu Čapkovi a jeho práci.

Týkají se vás Tři zákony robotiky známé také jako Asimovovy zákony? Souhlasíte s tím, že by měly být doplněné o Nultý zákon? Jak by se měly případně změnit?

Ano, žiju svůj život podle těchto standardů a souhlasím s principem Nultého zákona. Ale určitě je potřeba člověka, aby rozhodl, co to znamená neuškodit lidstvu a všechny ty nepřímé způsoby, jimiž by se to mohlo stát. Zastávám názor, že roboti by se neměli využívat k žádným násilným cílům, bez ohledu na zákony. To je asi stav, který bych chtěla vidět.