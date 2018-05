Kriminalista Dzuro odhaloval masové hroby a pomáhal usvědčit válečné zločince

O deset let později přišel její definitivní konec: Nejprve vyhlásilo samostatnost Slovinsko s Chorvatskem, pak i další státy. Centrální vláda v Bělehradě ale nic z toho nechtěla připustit – a do Evropy se tak po pětačtyřiceti letech vrátila válka. A s ní i hrůzné zločiny nevídané od dob, kdy v Evropě vládli nacisté.

Anna Richterová, bývalá žalobkyně Mezinárodního tribunálu pro bývalou Jugoslávii, práci Vladimíra Dzura komentuje takto: „Patřil mezi několik málo vyšetřovatelů, kteří byli naprostí entuziasti, kteří byli oddaní své práci, kteří vymýšleli, jak to udělat, aby něco fungovalo.“ Podobný názor má i jeho kolega Oldřich Martinů, bývalý policejní prezident: „On se vždycky choval velmi humánně, já když jsem ho viděl poprvé, tak mi nepřipadal ani jako polda.“

Při vyšetřování zločinů jugoslávské války Vladimír Dzuro cílil mimo jiné i na nechvalně známého Željka Ražnatoviče – známého jako Arkan. Také tento zločinec zemřel dřív, než si mohl vyslechnout verdikt.

Od haagského tribunálu Dzuro odešel v roce 2004. Pak svou kariéru, která začínala ve Vršovicích, posunul dál. Dnes pracuje v New Yorku pro Organizaci spojených národů.

Co prozradí mrtvá těla

Jak taková práce vypadá? Jak rozpoznat masový hrob a co se z něj dá poznat? Tyto zločiny by měly podle jejich autorů zůstat navždy skryté, proto se pokoušejí veškeré stopy co nejlépe zahladit. V poslední době naštěstí vyšetřovatelům i v nejodlehlejších částech planety pomáhá moderní technologie. Spravedlnost díky ní není úplně slepá: Jižní Súdán, Nigérie nebo Burundi – to jsou jen některé země, kde se díky satelitním snímkům daří odhalovat stopy masového vraždění.

Nalezení, ať už pomocí satelitů anebo díky přímým svědkům, masových hrobů je ale jen začátek dlouhé cesty k identifikaci obětí. Těla jsou často spálená, zničená, poškozená nebo již rozložená. Přesto je třeba z nich zjistit co nejvíce informací o obětech; právě to může vyšetřovatele přivést nejlépe na stopu vrahů.

Při této práci nejprve přijdou na řadu základní údaje, jako je pohlaví. To se nejlépe zjistí podle lebky, kde jsou význačné a velmi charakteristické morfologické znaky, jež s velkou mírou pravděpodobnosti rozliší mužskou lebku od ženské. Podobně i na pánvi je celá řada znaků, které můžou rozlišit muže a ženy.