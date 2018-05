NASA pošle za dva roky na Mars vrtulník. Bude dálkově ovládaný ze Země

Žádný létající stroj těžší než vzduch ještě nebyl na jiné planetě zatím testován. Tým NASA čtyři roky pracoval na tom, aby zmenšil funkční helikoptéru „na velikost softbalového míčku“ a snížil její váhu na 1,8 kilogramu. „Aby dokázal létat v takto řídké atmosféře, museli jsme stroj vyrobit co možná nejlehčí a přitom co možná nejvýkonnější,“ uvedl Národní úřad pro letectví a vesmír.

„NASA se může pochlubit řadou historických primátů. Představa, že nebe nad jinou planetou brázdí vrtulník, je nesmírně vzrušující,“ prohlásil představitel NASA Jim Bridenstine. „Marsovský vrtulník skrývá mnoho příslibů pro budoucí vědu a průzkum Marsu,“ dodal.

Mise NASA by měla odstartovat na Mars v červenci 2020. Vrtulník bude řízen ze Země. Během 30denního testovacího období by měl uskutečnit až pět delších letů do vzdálenosti až několik set metrů. Ve vzduchu by se měl během jednoho letu udržet až 90 vteřin.