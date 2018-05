Viry, které „žerou“ rakovinu, jsou tak slibné, že do nich velké firmy investují miliardy

Dalším důkazem o blížícím se nástupu tohoto druhu léčby byla dubnová konference na toto téma, která se konala v Oxfordu. Všech 300 míst bylo okamžitě vyprodáno, na spoustu zájemců se nedostalo; přitom ještě před několika lety se jí účastnilo jen 60 osob. „Bylo to tehdy jen velice malé setkání pro šílené lidi, kteří se věnují virům,“ uvedl molekulární biolog Jean-Simon Diallo. „Teď ale konečně vidíme pořádnou změnu.“

Nejde totiž o jediného farmakologického obra, který do tohoto oboru investuje. V únoru zase společnost Merck zaplatila 394 milionů dolarů za akvizici australské společnosti, která pracuje na takzvaných onkolytických virech – neboli virech, které jsou schopné ničit rakovinové buňky.

Čím to, že se právě nyní upnula pozornost vědců i podnikatelů k tomuto tématu? Podle Dialla za to může souhra několika na sobě nezávislých faktorů. Jedním z nich bylo v roce 2015 povolení amerického Úřadu pro kontrolu potravin a léčiv (FDA) pro modifikovaný virus oparu jménem Imlygic – tato látka by měla umět léčit některé druhy rakoviny kůže. Jednalo se o první virus léčící rakovinu, který byl povolen pro užívání na lukrativním americkém trhu s léčivy.

Dalším faktorem jsou některé vědecké studie z poslední doby, které na pokusech na zvířatech ukazují, že léčba pomocí virů by mohla být velmi účinná, pokud by se spojila s jinými druhy léků, například s terapiemi, které zlepšují reakce imunitního systému vůči rakovinovým nádorům. „Součinnost těchto dvou událostí obor onkolytických virů pořádně okořenila,“ tvrdí Diallo.

Marná snaha?

Vědci se pokoušejí přijít s viry požírajícími rakovinu už celá desetiletí; doufají přitom, že využijí staletí starých pozorování, kdy se lidé s rakovinou občas „zázračně“ uzdravili poté, co dostali nějakou virovou infekci. To přimělo vědce, aby se pokusili vyvinout viry, které by dělaly něco podobného, ale kontrolovaně.