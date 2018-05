Umělá inteligence se naučila orientovat v prostoru lépe než lidé. Základní trik se naučila sama

Nový objev ukazuje, že systémy umělé inteligence mají potenciál, aby se v nich z ničeho nic objevovaly signály podobné lidské mozkové aktivitě. Podle autorů studie to má zásadní význam: jednak pro to, že tak vzniknou nové a ještě chytřejší umělé inteligence, ale také by to mohlo pomoci se vznikem modelů mozkové aktivity, jež by neurovědcům pomohly lépe chápat, jak tento pozoruhodný orgán funguje.

Co dál?

Poté, co vědci tyto reakce objevili, vědci z DeepMindu toho využili a zahrnuli je do vylepšené verze umělé inteligence. Ta dokázala bez problémů porážet lidské hráče ve hře založené na orientaci ve virtuálním světě. Dokázala fascinující rychlostí nacházet zkratky, které lidští hráči neviděli.

„Dělá to stejné co zvířata – vybírá si tu nejpřímější cestu, je-li to možné, a jinak hledá zkratky,“ uvedl profesor Dharshan Kumaran, který se na tomto výzkumu podílel. „Jeho výkon je teď takový, že překonává i expertní lidské hráče,“ dodal.