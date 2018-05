Konečně zatočíme s plešatostí, slibují vědci. Využijí lék proti osteoporóze

Z toho vědci vycházeli, když na léčbu plešatosti zkusili použít lék jménem Way-316606, jenž byl vyvinutý, aby potlačoval protein SFRP1 při léčbě osteoporózy. Podle Dr. Nathana Hankshawa, který výzkum vede, má tato léčba obrovský potenciál a poprvé by mohla opravdu radikálně zlepšit život lidem, kteří trpí ztrátou vlasů.

Když vědci zkoumali lék jménem cyklosporin A, který se využívá k léčbě autoimunitních chorob, ukázalo se, že se u něj objevuje zajímavý vedlejší účinek: zvýšený růst vlasů. Tato látka totiž potlačuje protein SFRP 1, který u lidí blokuje molekulární dráhu WNT – a ta je zodpovědná za růst mnoha tkání, včetně vlasů. Zní to sice složitě, ale ve skutečnosti je vše jednoduché: vědci zkrátka našli látku, která umí potlačit účinek substance, která brání vlasům růst.

Člověk přichází o vlasy každodenně, není to nic špatného. Některé změny ale mohou být rychlejší. Příčin existuje více – od příliš vysoké hladiny testosteronu až po projevy závažnějších chorob.

Oba léky ale mají jednak poměrně silné vedlejší účinky (omdlévání, rozmazané vidění nebo pomatenost) a současně nejsou účinné ve všech případech. Účinnost žádných přírodních léků nebyla prokázána, a to přes tisíce internetových reklam, které tvrdí opak.

Další možnosti

Právě to, že plešatost je způsobena více faktory, naznačuje, že i cest k jejímu vyléčení existuje více. Už roku 2013 se objevily informace, že vědci novým způsobem naklonovali buňky lidského chloupku, ze kterých vytvořili pomocí lidské kůže specifické transplantáty. Ty zavedli do zad myši, kde po zhruba šesti týdnech vznikly nové vlasové míšky, ze kterých podle testů DNA vyrostly lidské vlasy původního dárce. Zbývá už jen přemístit vlasy i s míšky do kůže na temeni hlavy.