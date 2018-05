Hurikány zesilují rychleji. Nemůže za to ale změna klimatu, nýbrž ještě podivnější jev

Loňský rok přinesl rovnou několik výjimečně silných hurikánů – vynikly především Harvey, Jose a Marie. Právě to přimělo vědce, aby upřeli svou pozornost na proces intenzifikace hurikánů – tedy to, jak a proč vlastně zesilují.

Údaje za třetinu století

Popisovaný jev nastává, když se maximální rychlost větru v hurikánu zvýší nejméně o 25 uzlů (46 kilometrů za hodinu) v průběhu 24 hodin. Tímto „rituálem“ si projdou všechny silné hurikány, včetně těch čtyř, které byly roku 2017 nejsilnější.

Autoři práce analyzovali údaje ze satelitů o hurikánech za tři dekády - od roku 1986 do roku 2015. Výsledek práce potvrdil, že k intenzifikaci nedochází častěji než v minulosti – to ostatně tvrdily i starší práce. Ale současně se ukázalo, že když už k intenzifikaci dojde, děje se to rychleji než dříve. Tedy, že bouřky se nyní za 24 hodin stanou rychleji silnějšími než před 30 roky.

Celý tento fenomén je nesmírně složitý a hraje v něm roli rovnou několik faktorů – včetně teploty oceánu, vlhkosti vzduchu, povahy mraků a mnoha dalších. Když vědci porovnávali, co se v posledních desetiletích změnilo nejvíc, ukázalo se, že to byly dva jevy: Proudění větru a množství tepla v nejvrchnější vrstvě oceánu. Obecně přitom platí, že čím je větší, tím silnějším se hurikán může stát.