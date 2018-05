Pražská zoo představuje mládě hrabáče. V Africe jejich nory spaluje extrémní vedro

Třináctiletá Kvída dosud úspěšně odchovala dvě mláďata. První – sameček Kito narozený v roce 2015 – dnes žije v Zoo Randers v Dánsku. Druhé – samička Nyota ze srpna 2016 – se nedávno přestěhovala do olomoucké zoo. Nynější mládě je podle názoru chovatelů opět spíše samička; zda je jejich odhad správný, však ukáže až analýza DNA.

Hrabáči jsou jediným žijícím zástupcem dnes už vymřelé skupiny savců. Na Zemi tedy dnes nežijí žádní jejich blízcí příbuzní. Vzhledem sice připomínají prasata, způsobem obživy i tvarem tlamy jsou ale spíš podobní mravenečníkům – stejně jako oni se živí termity. Kromě toho jsou podle řady studií jedním z klíčových zvířat, jejichž aktivita má zásadní dopad na celý ekosystém, kde žijí.

Nory, které si hrabáči kopou, totiž využívá, poté, co je hrabáči opustí, velké množství zvířat. Každá taková nora se okamžitě stává samostatným malým ekosystémem. Právě proto zajímalo vědce z jihoafrické University of the Witwatersrand, jak jsou hrabáči vybavení na změnu klimatu; v Jižní Africe se projevuje oteplováním a intezivnějšími suchy. Svůj výzkum popsali v odborném mezinárodním časopise Biology Letters.