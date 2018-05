Naděje pro pacientky s rakovinou vaječníků. Česká studie využívá mrtvých nádorových buněk

Hotový lék čeká ještě měsíc testování. Mezitím zůstává v tekutém dusíku v minus 195 stupních.

„Byla to vždycky návštěva Prahy s aplikací injekcí, nebylo to nějak zátěžové, neměla jsem teploty, nic,“ popisuje Jana Hrnčířová, které nádor diagnostikovali koncem roku 2014. Krátce nato se přihlásila do studie.

Také lékaři zatím mají s léčbou dobré zkušenosti. „Můžu říct, že se nám zdá, že pacientky z toho skutečně významně profitují,“ říká vedoucí onkogynekologického centra na klinice VFN v Praze David Cibula.

Jako u řady nádorů i u karcinomu vaječníků lékaři kombinují více léčebných možností. Konkrétně Eva Hrnčířová před imunoterapií absolvovala operaci a chemoterapie.