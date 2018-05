Nárůst alergií u zvířat překvapuje i odborníky

U zvířat se alergie projevují jinak než u lidí. Například pes se škrábe, olizuje si tlapky, otírá si tváře a má zarudlé vnitřní strany uší. Také kočky se škrábou za ušima a olizují. „Všechno to vypadá tak, jako by mělo zvíře blechu, nebo něco podobného,“ popisuje Svoboda.

Také léčba alergií je u zvířat odlišná oproti léčbě u lidí. Miroslav Svoboda upozorňuje, že na zvířecí alergie nezabírají antihistaminika, přesto si řada majitelů zvířat myslí, že své čtyřnohé kamarády mohou léčit práškem pro lidi. V posledních letech ale mají veterináři k dispozici řadu přípravků, které jsou schopné působit přímo proti alergii velmi specificky.

Miroslav Svoboda ale doporučuje desenzibilizaci. „Dělám to tak, že pozitivní alergeny pošlu do výrobní firmy v Holandsku, oni mi do 14 dnů pošlou desenzibilizační roztok a ten my pak aplikujeme zvířatům šest až devět měsíců. Dojde k určitému návyku na tento alergen. Máme s tím docela úspěch zejména u těch mladších věkových kategorií,“ dodává Svoboda.

Jednou z deseti sledovaných alergií je také alergie na krmivo. U té nemá smysl specifická léčba, ale takzvaná eliminační dieta. Nejméně šest až osm týdnů je třeba zvíře krmit zdrojem bílkovin či uhlohydrátů, se kterými se ještě nesetkalo.