Chaos kolem novičoku? Problém spíše názvoslovný než chemický

Protože neexistuje žádný přesný nebo oficiální seznam novičoků, ani jejich systematické třídění, je velmi složité říci, zda nějaká látka mezi ně patří, nebo nepatří; nervově paralytické látky jsou velmi rozsáhlou kategorií, jejich účinky mohou být značně podobné. Potvrdil to i ředitel Vojenského výzkumného ústavu v Brně Bohuslav Šafář, který vidí problém v tom, co se za novičok označuje. „Nikde oficiálně nebylo řečeno, co je to za látku. Není to v žádné odborné literatuře, že zrovna tato látka je novičok,“ uvedl již dříve Šafář.

„Rusové tvrdí, že nikdy nic takového nedělali, něco, co by se takto jmenovalo, viděl bych to, že je to v oblasti jakéhosi názvu,“ řekl Šafář, podle něhož se obecně předpokládá, že novičok je ruský název, i když zřejmě neoficiální. Obdobné moderní látky je podle něj velice složité vystopovat.

Šafář pro ČTK řekl, že se k Zemanovu tvrzení nebude vyjadřovat a odkázal na ministerstvo obrany jako zřizovatele ústavu. Když v březnu Moskva označila Česko za možného původce novičoku, řekl Šafář ČTK, že otravné látky se v Česku vyrábějí výhradně pro laboratorní účely. Malé množství jich vyrábí i jeho ústav, má k tomu souhlas Organizace pro zákaz chemických zbraní (OPCW). Řádově jde o gramy, takže podle tehdejšího Šafářova vyjádření nejde o výrobu, ale spíš „laboratorní přípravu malého množství“, kvůli otestování jejich vlastností.

Podle vyjádření šéfa OPCW pro The New York Times bylo při útoku na bývalého ruského agenta Sergeje Skripala a jeho dceru použito větší množství nervově paralytického jedu novičok – mohlo jít až o 50 až 100 gramů. Právě množství je velmi důležitým faktorem – podle vyjádřením ministerstva obrany se u nás novičok nevyráběl – přestože v laboratořích byl. „Jde o tzv. mikrosyntézu, která není podle mezinárodní úmluvy považována za výrobu,“ uvádí tisková zpráva.

Co víme o novičoku?

Nervově paralytická látka novičok byla svého času označována za nejmocnější chemickou zbraň světa, které se nic nevyrovná. Napsal to ruský list Kommersant s odvoláním na chemické experty, kteří se na vývoji substance podíleli.