Bez spermie i vajíčka. Nizozemští vědci poprvé vytvořili syntetická embrya

K velkému množství přerušení těhotenství dochází ještě předtím, než si žena vůbec uvědomí, že by mohla být těhotná, tedy když se oplodněné vajíčko neusadí v děloze. Experti tomuto složitému procesu a jeho zákonitostem ještě úplně nerozumí, předpokládají ale, že by se mohlo jednat o souvislost s abnormálním vývojem u embrya.

Vědci embrya vyrobili v laboratoři, pak je na nějakou dobu vložili do děloh živých myší a nechali je tam dozrát. Cílem práce je pomoci vylepšit úspěšnost lidských porodů.

Vědci by sice tento fenomén rádi studovali, ale je to složité jak po stránce čistě praktické, tak i z etického hlediska. Současný úspěšný pokus vytvořit embryo nikoliv ze spermií a vajíček, ale z kmenových buněk by mohl pomoci získat vědě dostatečné množství zárodků pro takový druh výzkumu.

Kmenové buňky jsou schopné změnit se v mnoho dalších druhů buněk v těle. Tým Nicolase Rivrona z Maastrichtské univerzity této jejich vlastnosti využil k tomu, aby zkombinováním dvou typů kmenových buněk z myší vytvořil struktury podobné embryím. Pod mikroskopem vypadaly úplně stejně jako typická mladá embrya, proto je vědci implantovali do děloh živých myší – něco podobného ještě nikdo předtím nezkusil.

Blíží se pokusy na lidech?