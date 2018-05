Střední Evropu pokryla hustá síť přístrojů sledujících sebemenší otřesy v horách

Nejhlouběji položený senzor se nachází 2771 metrů pod hladinou moře, nejvyšší je pak v nadmořské výšce 3005 metrů. Projekt, který se jmenuje, bude zjednodušeně řečeno dva roky měřit pulz Alp, první výsledky vědci očekávají už v nadcházejícím roce.

Do experimentu, který koordinují univerzity v Curychu a Lausanne, je zapojeno 36 institucí z jedenácti zemí. Oblast, kterou senzory pokrývají, není omezena pouze na Alpy, ale rozprostírá se od francouzského ostrova Korsika na jihu po německý Stuttgart na severu, součástí jsou také části České republiky, Slovenska a Maďarska. Ve sledovaném regionu, který každý rok zasáhnou tisíce malých otřesů, žije zhruba 115 milionů lidí.

Jak jsou české hory spojené s Alpami?

Jak uvedla Jaroslava Plomerová z Geofyzikálního ústavu Akademie věd ČR, v Česku je umístěno 20 měřicích stanic. „Stanice registrují již od roku 2015,“ uvedla. Výzkum není zaměřen na seizmickou aktivitu, ale na procesy, které se odehrávají v hloubkových strukturách. „V podstatě i na kontakty Českého masivu s Alpskou předhlubní a s Alpami. To je právě to, co děláme my,“ řekla.