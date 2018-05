Jak mluvit perfektně anglicky? Klíčem je začít se učit už jako dítě

Vědci, kteří na studii pracovali, ukázali, že děti jsou schopné učit se gramatice nového jazyka déle, než se očekávalo – přibližně do věku 17 až 18 let. Současně ale studie popsala, že je prakticky nemožné naučit se ovládat jazyk podobně jako rodilý mluvčí, pokud s tím člověk nezačne do věku přibližně 10 let.

„Pokud chcete umět anglickou gramatiku podobně jako ti, kdo ji mají jako mateřský jazyk, měli byste s tím začít kolem 10 let věku. Potom už začínáme pozorovat úpadek této schopnosti,“ uvedl Joshua Hartshorne, který se na výzkumu podílel.