Není alergie jako alergie – některé mohou skončit i smrtí

Termín alergie použili vědci poprvé začátkem minulého století – roku 1906. Tehdy se na rozdíl ode dneška tento termín týkal nejen přecitlivělosti, ale také imunity. Postupně se ale význam tohoto pojmu měnil a dnes ho chápeme jako „nepřiměřenou reakci imunitního systému na látky, se kterými se běžně setkáváme v životním prostředí“.

Co to ale znamená z hlediska medicíny a co se při alergii vlastně děje v těle? Alergie patří mezi takzvané imunopatologické stavy. Alergií ale existuje velké množství druhů, takže je těžké mluvit o nich všeobecně. Vědci je dělí na čtyři základní typy podle poruchy imunitních mechanismů, které alergii způsobily – zdaleka nejčastějši je první typ.

Reakce I. typu jsou všude

Drtivá většina alergických chorob je blízká takzvané imunopatologické reakci I. typu, označované také jako reakce atopická nebo anafylaktická. Je pro ni typická zvýšená produkce látky jménem imunoglobulin E (IgE). Tento typ protilátek, který se vyskytuje jen u savců, není sice zdaleka jediným, a dokonce ani hlavním faktorem v rozvoji alergie, přesto má zásadní roli.

Tato reakce se může objevit na velké množství nejrůznějších látek:

Prach: tato forma alergie je vůbec nejčastější u dětí – trpí jí největší množství dětí i mládeže

Pylová zrna

Roztoči: může způsobit zánět spojivek, astma nebo ekzémy

Potraviny: u nás se jedná zejména o alergie na vejce, mléko, ořechy nebo sóju

Zvířecí sliny, srst i kůže

Hmyzí bodnutí: nejčastěji vosy, včely a mravenci

Léky: jde především o antibiotika, barbituráty a lokální anestetika.

Bakteriální a virové: nejnebezpečnější jsou v raném dětství

Alergická reakce vzniká, když se organismus opakovaně kontaktuje s alergeny – což jsou jinak neškodné látky, které se vyskytují ve venkovním prostředí. Imunitní systém reaguje na tyto látky podobně, jako by se jednalo o mnohobuněčné parazity. Přichází ve dvou fázích:

První neboli časná fáze se objevuje velice rychle po zasažení organismu, někdy už deset minut poté, jindy ale až půl hodiny poté. Jejími typickými projevy jsou rozšíření cév a křeče hladkého svalstva – tedy toho, které je neovladatelné vůlí. Během ní není tkáň přímo poškozována. Druhá neboli pozdní fáze se objevuje asi čtyři hodiny po té první, někdy to ale trvá až dvanáct hodin. Během ní se změny v těle prohlubují, rozšířenými cévami mohou pronikat zánětlivé buňky, které mohou být zodpovědné i za nevratné změny v těle.

Důsledky u tohoto typu alergie mohou být různě závažné. Lehčími projevy jsou alergická rýma, astma, kožní vážky nebo různé záněty. Dá se na ni však i zemřít – nebezpečný je zejména těžký anafylaktický šok (způsobený nejčastěji bodnutím hmyzem), u něj může dojít k úmrtí do pouhé hodiny po alergické reakci.

Smrtící ale může být také například tzv. Quinckeho edém, který může vést k udušení, vyskytuje-li se v oblasti hrtanu. Nebezpečný je také otok kořene jazyka a dýchacích cest při alergické reakci na potraviny – v tomto případě totiž nemocnému hrozí smrt udušením.