Pražští archeologové hlásí objev výjimečných artefaktů z Václavského náměstí

Dendrochronologie je vědecká metoda datování založená na analyzování letokruhů dřeva. Umožňuje určit stáří dřeva s přesností na kalendářní rok. Nejdelší známá souvislá řada jde asi 11 000 let do minulosti. Metoda posloužila také pro přesnější kalibraci radiokarbononové metody.

Odkrytí Valentinské brány a nynější dendrochronologické datování její původní fáze do 40. let 13. století a mladší fáze do cca 70. let 13. století odpovídá datování vzniku této části opevnění v polovině 13. století, jak udávají písemné prameny.

Archeologický výzkum Václavského náměstí

V dolní části Václavského náměstí vrcholí záchranný archeologický výzkum při rekonstrukci kanalizace. Při postupném odkryvu až 2,5 metru mocného souvrství byla objevena celá řada archeologických nálezů. Kromě tradičních zlomků středověké kuchyňské a stolní keramiky, skleněných nádob, fragmentů železných a dřevěných předmětů a zbytky usní se podařilo nalézt i některé výjimečné předměty.

Vedle zlomků koňských podkov, drobných kování a ozdobných předmětů z barevných kovů je to především výjimečný nález drobné, čtyři centimetry vysoké sošky Madonky, zhotovené z parohu zatím neidentifikovaného zvířete. Na zadní straně je neopracovaná, což pravděpodobně ukazuje na její upevnění na nějakou podložku (například domácí oltářík). Sloužila zřejmě k osobní zbožnosti pražského měšťana asi v 15. století.