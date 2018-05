Americké satelity zachytily ohně z českého pálení čarodějnic

Že to lidé nerespektovali, dokazují nejen satelitní snímky, ale také fakt, že pražští hasiči vyjížděli od pondělního odpoledne do dnešního rána k patnácti událostem, které souvisely s pálením čarodějnic. Kvůli zákazu rozdělávání ohňů v hlavním městě v osmi případech po dohodě s lidmi oheň uhasili nebo přítomné vyzvali, aby to udělali sami. „V dalších sedmi případech se jednalo o planý poplach,“ sdělil dnes mluvčí pražských hasičů Martin Kavka.

Rozlišení družicových snímků družice NOAA je zhruba jeden kilometr, takže vyobrazení může být zkreslené. Pozoruhodné je prostorové rozložení tmavých teček, které se vyskytují prakticky jen v prostoru Čech. „Při dalším pohledu vás jistě zaujme zahuštění těchto bodů za německými hranicemi, v oblasti Lužicka, kde se Čarodějnice slaví podobným způsobem jako u nás,“ upozornila Milada Šandová.

Proč se pálí čarodějnice?

Slet čarodějných bytostí se slaví v mnoha zemích Evropy. Za českými lidovými pověrami a obyčeji, které se k poslední dubnové noci vázaly, byla snaha ochránit sebe a svůj příbytek před nekalými rejdy zlých sil. Pálení ohňů o filipojakubské noci mělo mít očistnou funkci. Tradovalo se, že plameny ničí temné síly ztělesněné v postavách čarodějnic. Zapalování ohňů má dávnou souvislost také s tím, že na stejné datum připadá keltský svátek Beltine.

V předkřesťanském a předslovanském kalendáři byla oslava příchodu teplého období roku jedním z nejvýznamnějších dnů. Svátek se oslavoval zejména hojností jídla a pití. Keltové prý pekli prasata a pilo se teplé pivo.