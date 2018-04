Většina populace má virus, který snižuje inteligenci, zjistili vědci z Univerzity Karlovy

„Primárně, už skoro 30 let, studujeme vliv toxoplazmózy na mentální výkon. Chtěli jsme se podívat, jestli to, co jsme objevili u toxoplazmózy, se objevuje i u nějakého viru,“ uvedl Flegr, který vede laboratoř evoluční biologie. Toxoplazmóza podle jejich dřívějších výzkumů také snižuje inteligenci, u cytomegaloviru to ale vědce překvapilo.

„U toxoplazmózy se předpokládá, že je to manipulace. Potřebuje se dostat z mezihostitele do konečného hostitele. Potřebuje, aby mezihostitele sežrala kočkovitá šelma,“ uvedl Flegr. Konečným hostitelem parazita jsou totiž výlučně kočkovité šelmy, v jejichž střevě dochází k pohlavnímu rozmnožování a vytváření buněk. Cytomegalovirus to však nepotřebuje.

Do konce života se nakazí téměř každý, domnívá se Flegr

Ze zhruba tří stovek testovaných lidí se nákaza potvrdila u 52 procent. Vědci k tomu využili výsledky krevních testů a jejich přepočet, kterým vyloučili takzvaně falešně negativní případy. To jsou ty, kdy od nákazy uplyne dlouhá doba a množství protilátek v krvi klesne natolik, že se nedají zjistit přímo. „U starších lidí se počet nakažených blíží 80 procentům, ale může být ještě vyšší. Domnívám se, že do konce života se nakazí téměř každý,“ řekl vědec.