Naděje stále žije: goril i šimpanzů je víc, než si vědci mysleli

Popsali to vědci, kteří analyzovali situaci velkých primátů v západní rovníkové Africe, a výsledek vydali v odborném časopise Science Advances. Šlo o rozsáhlou práci, na níž se podílelo 54 špičkových vědců z mnoha slavných organizací – od Světového fondu na ochranu přírody, až po Institut Jane Goodallové. Data vycházejí z analýzy území o velikosti 192 000 kilometrů čtverečních, tedy asi 2,5násobku Česka.

Naděje stále žije

Z práce vychází, že na tomto území žije asi 360 000 goril a téměř 130 000 šimpanzů. Aby čtenáři této práce nepropadali optimismu, varují vědci, že vyšší údaje jsou způsobené především změnou metodologie, která byla použita, a také proto, že biologové do studie zahrnuli i jiné oblasti než dříve.

„Je pro nás moc dobrá zpráva, že pralesy severní rovníkové Afriky stále ještě obsahují stovky tisíc goril a šimpanzů. Ale současně jsme znepokojení, že tolik těchto primátů žije za hranicemi chráněných území a jsou tedy tolik zranitelní pytláky, nemocemi a ztrátou jejich životního prostředí,“ uvedla hlavní autorka studie Samantha Strindbergerová. „Tato zjištění nám mohou pomoci s regionálními i globálními strategiemi na záchranu goril,“ dodala.

Vědci strávili sbíráním podkladů celkem 61 000 dní, což by v případě, že by data sbíral jeden člověk, představovalo 167 let. Nachodili během této doby 8700 kilometrů, což odpovídá vzdálenosti mezi Londýnem a New Yorkem.