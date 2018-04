Vědci chtějí přepsat kód amyotrofické laterální sklerózy, kterou měl fyzik Hawking

Je to jedno z nejhorších onemocnění – pacientovi paralyzuje tělo a často ho do něj nenávratně uzamkne až do předčasné smrti. ALS neboli amyotrofická laterální skleróza je onemocnění mozku a míchy, které nejspíš způsobuje vada jednoho jediného genu v našem těle. Jak ho vypnout, aby nespustil řetězovou reakci? To je teď hlavním úkolem výzkumu britských neurologů: ještě letos chtějí vyzkoušet účinnost léků, které by gen dokázaly správně naprogramovat.