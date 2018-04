Jako ze Hry o trůny. Švédští archeologové odkryli záhadný masakr z 5. století

Archeologové začali s průzkumem poté, co se objevily informace o tom, že se o osadu začali zajímat „lovci pokladů“, amatérští archeologové, kteří by lokalitu vyplenili.

Co se vlastně stalo?

O tom, co se mohlo ve vesnici odehrát, se nezachovaly žádné psané doklady. Jediné, co se zachovalo, jsou historky, které varovaly, že jde o nebezpečné, nebo dokonce prokleté místo. „Myslím, že to, co se tu stalo, si lidé zapamatovali, a celé místo se pak stalo spojené se silným tabu, které se pak přenášelo staletími,“ uvedl archeolog Ludwig Papmehl-Dufay, který tuto lokalitu zkoumal.