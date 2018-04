Simulace pobytu na Marsu skončila neúspěchem. NASA pokus přerušila, skončila i slovenská astronautka

Mělo jít o v pořadí již šestou simulovanou misi na Mars pod záštitou NASA a Havajské univerzity. Měla trvat osm měsíců – od 15. února do 14. října 2018. Členy posádky organizátoři mise vybírali z několika tisíc uchazečů z celého světa a výběr trval 15 měsíců. Původně to měla být šestičlenná posádka, ale nakonec mise začala jen se čtyřmi „marsonauty“. Navzdory americkému vedení mise v posádce nebyl ani jeden Američan: členové byli ze Slovenska, Skotska, Jižní Koreje a z Austrálie.

Tím pádem odpověď mohli „marsonauti“ dostat z řídicího střediska NASA nejdříve za 40 minut, a to i v krizové situaci. NASA a výzkumníci z celého světa, kteří se podíleli na letošní misi, měli v úmyslu studovat i to, jak se vyvíjejí vztahy v posádce během náročných podmínek mise. Samotný výběr posádky, ale i trénink, který členové posádky absolvovali dohromady, a jejich chování během mise byly důležitou součástí studie.

Od momentu, kdy se ocitli „marsonauti“ na simulovaném Marsu, je čekalo nesmírně mnoho práce, téměř žádný čas na odpočinek a k tomu jeden problém za druhým. „Po tom prvním dni jsme si mysleli, že se během pár dní dostaneme do nějaké normální rutiny. Ale bohužel organizátoři mise si to představovali jinak. Zažívali jsme krize hned od začátku, včetně porouchané toalety. Měla jsem pořádné déja vu z loňské simulované mise na Mars v utahské poušti,“ vzpomíná Musilová.

Členové posádky museli projít náročným tréninkem během devíti dnů před jejím začátkem. „Organizátoři mise nám toho připravili nesmírně mnoho, před jejím zahájením jsem téměř nespala. Skoro jsem se nestihla rozloučit se svými blízkými, pouze narychlo večer před začátkem a v den startu mise. Dalo mi to zabrat a se Zemí jsem se loučila se slzami v očích. Jakmile jsme vešli do biotopů a zůstali tam zavření, tak jsme se vroucně objali a přijali osud, který jsme si mysleli, že nás čeká na 8 měsíců,“ popisuje začátek mise Musilová.

Spojení několika krizových situací vedlo k tomu, že se jeden člen posádky zranil natolik, že potřeboval první pomoc a musel biotop opustit a jít do nemocnice. Z těch důvodů organizátoři nejprve misi přerušili na dobu, dokud byl člen posádky v nemocnici. Tehdy NASA spolu s vedením Havajské univerzity spustili vyšetřování toho, co se stalo a způsobilo nehodu.

Po propuštění zraněného člena posádky z nemocnice měla mise opět začít během několika dní. Předtím než se mohly ukončit přípravy pro znovuspuštění mise, se ale další člen posádky rozhodl od experimentu úplně odstoupit. To však znamenalo předčasné ukončení mise, protože nemohla pokračovat s tříčlennou posádkou. Více detailů se zatím kvůli vyšetřování nesmí zveřejnit.

Organizátoři vzápětí spustili nábor dalších členů pro misi číslo sedm, která by se měla odehrát někdy v roce 2018. Musilová zatím pracuje v USA, protože jinak by jí propadlo vízum a nemohla by se vrátit absolvovat další misi během příštích dvou let. Pracuje jako hostující výzkumník pro Kanadsko-francouzsko-havajskou observatoř, která je součástí mezinárodních Mauna Kea observatoří na Havajských ostrovech.