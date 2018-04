Malé děti mají více energie než vytrvalostní sportovci, popsala vědecká studie

Studie vědců z Université Clermont Auvergne ve střední Francii navíc ukázala, že otcové a matky, kteří doufají, že své potomky dokážou unavit tak, aby v noci tvrdě spali, si mnohdy dělají marné naděje. Děti se totiž velmi rychle dokážou zotavit a vrátit se na vrchol své aktivity dříve, než rodiče stačí říct „lehni si“, dodal britský list Telegraph.

„Přišli jsme na to, že děti více využívají svůj aerobní metabolismus, a vysoká fyzická zátěž je tak méně unaví,“ řekl vedoucí studie Sébastien Ratel, který se zabývá fyziologií sportovních disciplín. „Děti se také umějí rychle vzchopit, a to dokonce rychleji než dospělí vytrvalostní sportovci,“ tvrdí vědec.

Dětský organismus je dokonalý

Srdeční rytmus dětí se podle něj rychleji vrací k normálu a v jejich svalech se rychleji snižuje hladina kyseliny mléčné, která se uvolňuje při intenzivní námaze. „To možná vysvětluje, proč se zdá, že děti jsou schopné hrát si a hrát a hrát ještě dlouho poté, co se dospělí unaví,“ uvedl Ratel.

Předchozí výzkumy podle The Daily Telegraph ukázaly, že děti se při fyzických aktivitách neunaví tak rychle jako netrénovaní dospělí, a mělo se za to, že jejich energie je srovnatelná s vytrvalostními sportovci. Prokázané to ale nebylo.