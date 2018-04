Biologové objevili vzácnou tarbíkomyš s huňatým ocáskem. Měla vyhynout už před 30 lety

„Tento objev je nejen perfektní ukázkou důležitosti klasického staromódního výzkumu přímo na polích, ale současně máme díky tomu příležitost vytvořit záchranný plán pro tato zvířata,“ vyjádřil se profesor Tremor. „Je vzrušující, že náš výzkum se dá přeměnit přímo na operaci, která by mohla tarbíkomyši zachránit,“ dodal.

Vědci o objevu informovali v odborném časopise Bulletin of the Southern California Academy of Sciences. Když se vydali po stopách tarbíkomyší, zjistili, že žijí nejen na tomto poli, ale také nedaleko odsud – v chráněné oblasti Valle Tranquillo, o kterou se stará nezisková organizace Terra Pennisular.