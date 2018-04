Na Novém Zélandu se po rekordně teplém létě přemnožili hlodavci. V ohrožení je i kivi

„Na některých místech máme desetinásobný nárůst populace hlodavců,“ dodal Elliott. Zatímco ve městech může být tato skutečnost „otravná“, v částech novozélandské divočiny by podle něj přemnožení krys mohlo mít vážný dopad na biodiverzitu.

Takový scénář podle The Guardianu nastal v částech Jižního ostrova Nového Zélandu při hlodavčí populační explozi v letech 1999 a 2000. Novozélandská vláda uvádí, že zavlečené druhy škůdců v zemi každý rok zabijí 25 milionů kusů místních druhů ptáků nevyjímaje nelétavého kiviho. Těchto zvláštních ptáků žije momentálně již méně než 70 000.

Předloni Nový Zéland oznámil bezprecedentní iniciativu s cílem vyhubit v zemi do roku 2050 všechny zavlečené druhy krys, myší, vačic či hranostajů. Oteplování klimatu by podle The Guardianu ambiciózní cíl mohlo ohrozit.