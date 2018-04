Praha se stává velmocí v nanotechnologiích. Vyčistí krev i ropné skvrny

Podobně jako v lidském těle se tito mikro- a nanoroboti mohou pohybovat například i ve znečištěném prostředí - a podobně efektivně ho zbavovat škodlivin. „Idea je celkem jasná. Vypustíte nanoroboty do vrtu, necháte je nějaký čas působit a sbírat vzorky. Pak roboty sesbíráte zpět a zanalyzujete získané vzorky. Realizace je ale zatím daleko. Nicméně řada zadavatelů kouká cíleně daleko do budoucnosti. V roce 2013 jsem měl v Singapuru zajímavý rozhovor s americkou Air Force. Její zástupci jezdí po univerzitách, sledují zajímavé nápady a nabízejí jednoroční granty. Vůbec se nezajímají o současné technologie, ani o ty příští, na kterých se už pracuje. Zajímají je 'next next' technologie s aplikací za 10 až 20 let,“ říká Pumera.

Klíčový je u mikro- a nanorobotů vždy jejich přesný pohyb, ovládání a zdroj energie. Aby se mohli pohybovat, mohou být poháněni buď světlem, magnetickým nebo elektrickým polem, či jinými externími poli. S pohybem přichází na řadu i schopnost se v těle správně orientovat - to může zajistit třeba sledování změn pH nebo spolupráce s dalšími mikroorganismy na stejném úkolu - ideálně bez přispění člověka.

„Další úrovní je, aby spolu roboti komunikovali a drželi se při sobě jako hejno. To by umožňovalo použít je ve velkém množství, a logicky čím jich bude více, tím účinnější efekt dokážou přinést,“ představuje své vize Martin Pumera.

Času na vývoj a vylepšování mají vědci pod jeho vedením dostatek - grant jim vyprší na podzim 2022.

Zahraniční experti v Praze

Zhruba půlku týmu Martina Pumery tvoří zahraniční vědci. Lákal je z celého světa, pocházejí z Íránu, Peru, Kolumbie, Španělska, Portugalska nebo Číny. Jsou mezi nimi nováčci i lidé, kteří už s Martinem Pumerou spolupracovali dříve. Z této druhé skupiny je například Bahareh Khezriová, původně z Íránu: „Byla jsem s ním už v Singapuru - a když jsem se dozvěděla, že založil nanorobotické centrum v Praze, a protože vím, že má dynamickou skupinu, jakmile mi nabídl toto místo, s radostí jsem to vzala,“ říká.

Katherinne Villaová ze Španělska měla podobnou motivaci: „Protože je v tomto oboru profesor Pumera velice známý, opustila jsem svou skupinu v Barceloně a přestěhovala se do Prahy. Udělala jsem to, protože jsem chtěla získat mezinárodní zkušenost,“ vysvětluje.