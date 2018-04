Před 600 lety skončil kostnický koncil. Zachránil jednotu Evropy, připravil o život mistra Jana Husa

Koncil, který skončil před 600 lety, 22. dubna 1418, vyřešil 40 let trvající papežské schizma, nepovedlo se ale vypořádat se s kacířstvím, ani provést zásadní reformy církve. Rozsudky smrti nad českými reformátory pak vyvolaly husitské války, které jako války pro víru znejistěly celou střední Evropu.

Koncil v tehdejším biskupském městě na jihozápadě Německa na hranici se Švýcarskem zinscenoval v roce 1414 římský a český král Zikmund, který chtěl ukončit rozdělení církve a také toužil po císařské koruně. Tu ale nemohl získat bez požehnání papeže. Tento titul si nárokovali hned tři duchovní vůdci, v Římě Řehoř XII., v Avignonu Benedikt XIII. a od roku 1410 ještě Jan XXIII.

Papež proti papeži

Jak k tomu došlo? Schizma vypuklo v září 1378. Tehdy kardinálové, nespokojení s návratem papeže Řehoře XI. z Avignonu do Říma a s autokratickou osobností jeho nástupce Urbana VI., zvolili kardinála Roberta ze Ženevy jako protipapeže Klementa VII. Ten se vrátil do Avignonu do ochrany francouzského království; od té doby proti sobě stáli dva papežové se svými přívrženci.

Když se dlouho nedařily přímé pokusy o dorozumění mezi papeži (v Římě od roku 1389 Neapolec Bonifác IX., v Avignonu od roku 1394 Španěl Benedikt XIII.), dohodlo se 13 kardinálů, kteří odešli i od římského papeže Řehoře XII. (1406–1415), že svolají na březen 1409 koncil do Pisy, aby učinili konec osudnému schizmatu.