Týden ve vědě: Od superrychlých počítačů po robota montujícího židle

Tisíckrát rychlejší. Objev českých fyziků promění ukládání dat

Vědcům z Fyzikálního ústavu Akademie věd (AV ČR) se podařilo najít způsob, jak mnohem rychleji zapisovat a ukládat informace. Podstatou jejich objevu jsou antiferomagnety, tedy látky se zvláštním chováním při průchodu elektrického proudu.

Vědcům se podařilo prokázat, že zápis dat je u nich až tisíckrát rychlejší než u běžných paměťových médií, a vytvořili čip, který se dá propojit s konvenční elektronikou.

Vědci objevili enzym, kterému chutnají plasty

Jde o PETase – enzym, kterému doslova chutnají plasty. Tedy hlavně ty, ze kterých se vyrábějí třeba plastové lahve. Poprvé na něj před dvěma lety na skládce narazili japonští vědci. Až teď se ale jejich britským kolegům podařilo popsat jeho detailní strukturu.

„Díky japonské studii teď můžeme z bakterie odebrat gen a stvořit enzym v laboratoři pod kontrolou. Můžeme generovat gramy enzymů – a díky spolupráci s průmyslem bychom mohli generovat i kilogramy enzymu,“ vysvětlují autoři nové studie.

Čeští vědci vyvinuli látky chránící kůži před vznikem rakoviny

Z rostlinných hormonů, které ovlivňují dělení buněk, dokázali olomoučtí vědci připravit nové látky, které chrání lidskou kůži před škodlivými účinky ultrafialového záření, tedy i před možným vznikem rakoviny. Malé molekuly podle nich mohou najít uplatnění v kosmetice i lékařství. Objevené látky jsou již patentově chráněny, odborníci je odvodili od kinetinu – jednoho z cytokininů, tedy rostlinných hormonů.

„Jako první na světě jsme zjistili, že cytokininy a od nich odvozené látky dokážou chránit kožní buňky před škodlivými účinky obou typů ultrafialového záření, tedy UVA i UVB. To je informace nová, vědci se totiž dříve touto otázkou nezabývali,“ uvedl hlavní autor práce Martin Hönig z Centra regionu Haná pro biotechnologický a zemědělský výzkum (CRH), který se výzkumu věnuje i v rámci doktorského studia na Přírodovědecké fakultě Univerzity Palackého.

„Lovec planet“ je ve vesmíru. Dalekohled tam vynesla Muskova raketa Falcon 9

Z Floridy odstartovala raketa s vesmírným teleskopem TESS. Odkládaný start nakonec proběhl zcela bez problémů – společnost SpaceX uvedla na Twitteru, že teleskop už je na oběžné dráze.

Vesmírný dalekohled amerického Národního úřadu pro letectví a vesmír (NASA), zvaný Satelit pro výzkum tranzitujících exoplanet (TESS), je určen ke sledování těchto vesmírných těles. Má navázat na práci teleskopu Kepler, který sledoval objekty vzdálené okolo 1000 světelných let a během necelých deseti let objevil na 3700 planet.

Studie: Víc než jeden alkoholický nápoj denně zkracuje život

Lidé by neměli za den vypít v průměru víc než jeden alkoholický nápoj, jinak si zkracují pravděpodobnou délku dožití. Uvádí to studie zveřejněná v lékařském časopise The Lancet. Podle jejích autorů má řada států doporučené limity pro alkohol příliš vysoké. Českem se studie nezabývá.

Mezinárodní skupina desítek výzkumníků zjistila, že relativně bezpečná konzumace nepřekračuje 100 gramů čistého alkoholu týdně. To odpovídá zhruba 2,5 litru piva či pěti a půl sklenici vína. Větší spotřeba prý zvyšuje riziko kardiovaskulárních onemocnění.

NASA pracuje na vytvoření galaktické GPSky. Bude se orientovat podle pulsarů

Americký Národní úřad pro letectví a vesmír (NASA) pracuje na vytvoření galaktického navigačního systému využitelného například pro záchranu astronautů ztracených v kosmu. Podle serveru Live Science už byl v rámci vývoje tohoto systému využit teleskop NICER na Mezinárodní vesmírné stanici (ISS).

Výhodou „galaktického GPS“ (galactic positioning system) je skutečnost, že vesmírné aparáty, včetně pilotovaných lodí, nejsou při orientaci v kosmickém prostoru závislé na přímém spojení se Zemí, které se může přerušit. Systém by tak mohl být například nouzovou zálohou pro astronauty. „Pokud by posádka ztratila kontakt se Zemí, měla by u sebe na palubě autonomně fungující navigační systém,“ vysvětlil expert NASA Zaven Arzoumanian.

Singapurský robot umí skládat nábytek IKEA. Zatím pomaleji než člověk

Týmu vědců z Technologické univerzity Nanyang v Singapuru se podařilo vyvinout robota, který samostatně vymyslel a následně realizoval plán sestavení dřevěné židle z obchodního řetězce IKEA. Po několika neúspěšných pokusech a úpravách systému se to přístroji nakonec povedlo za 20 minut a 19 sekund.