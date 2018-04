Kdo a proč provedl trepanaci kravské lebky před 5000 lety? Archeologové luští historickou záhadu

Lidské lebky pocházející ze stejné doby, tedy z minulosti vzdálené asi 10 000 let, mají velice podobné otvory – podle archeologů se jedná s největší pravděpodobností o následky takzvané trepanace lebky. Jednalo se o chirurgický zákrok, během něhož došlo k proražení lebky a vytvoření otvoru v ní. Tento zákrok se zřejmě používal k léčení extrémních bolestí hlavy, zlomenin lebky, ale i k potlačení projevů duševních chorob – některé přírodní národy ho používají dodnes.

Co je trepanace?

Kravská lebka pocházející z doby kolem roku 3000 před naším letopočtem byla nalezena na neolitickém nalezišti ve francouzském Champ-Durand. Jedná se o vůbec nejstarší podobný zákrok provedený na zvířeti. „Analyzoval jsem mnoho lidských lebek z doby neolitu a všechny byly provedené stejnou technikou – tou, kterou vidíte také u této kravské lebky,“ uvedl pro deník Guardian hlavní autor studie, archeolog Fernando Ramirez Rozzi.

Trepanace provádí také moderní medicína – nejčastěji aby se odstranil tlak v lebce po zranění hlavy, které vede ke krvácení do mozku. Přesné důvody trepanací v době, kdy neexistovaly písemné záznamy, jež by to vysvětlily, dnes neznáme – je možné, že šlo o lékařský zákrok, ale stejně pravděpodobné je, že se jednalo o záležitost spíše rituální.