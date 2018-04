Motolská nemocnice otevírá centrum robotické chirurgie. Stroje operují spolehlivě a bezchybně

Video of Robotic Surgery Demonstration Using Da Vinci Surgical System

Lékař se u těchto operací nesklání nad operačním stolem. U náročného zákroku sedí a vše řídí z takzvané. Jen v Ústřední vojenské nemocnici takových operací udělali přes dva a půl tisíce. Největší přínosy popsal Miroslav Ryska, přednosta Chirurgické kliniky 2. LF UK a ÚVN. „Současný stav je takový, že jednoznačný přínos robotické chirurgie je v urologii, v cévní chirurgii a teď jsme u toho, aby se šířeji uplatňovala i v dutině břišní,“ řekl.

Širší uplatnění může přinést nejnovější typ operačního robota. Lékaři si ho mohli vyzkoušet na chirurgickém kongresu. Jak funguje, vysvětlil Jan Rejholec, primář Chirurgického oddělení Nemocnice Děčín.

„Bez toho, aniž by měnil polohu nástrojů v dutině břišní, může operovat od dolní části dutiny břišní až po horní. Výhodou robotického systému je i to, že operatér a pacient nemusí být na stejném místě,“ popsal Ryska a doplnil ho Rejholec. „Operovalo se ze Štrasburku do New Yorku a teoreticky se dá operovat nekonečně daleko, kam doneseme signál,“ řekl.

Nejčastěji se operuje prostata

Vůbec nejčastější robotickou operací je v České republice prostatektomie, tedy odstranění prostaty. Jen VZP jich ročně proplatí téměř 600. U odstranění dělohy jde o padesátku zákroků. A asi čtyřicetkrát za rok jde podle dat největší zdravotní pojišťovny o operace karcinomu konečníku.