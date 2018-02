Konec diskuzí, antidepresiva jsou účinná, potvrdila rozsáhlá studie. Slavný Prozac ale jen málo

Výzkum má podle autorů usnadnit lékařům výběr mezi jednotlivými léky, neznamená však, že by měli všichni pacienti opouštět dosavadní léčbu. Rovněž prý neznamená, že by antidepresiva měla být vždy tou první volbou. Zároveň by prý jen v Británii prospěla léčba psychických problémů, včetně té pomocí antidepresiv, alespoň milionu aktuálně neléčených osob.

„Deprese jasně největší měrou ve světě přispívá k invaliditě. Je to pro lidstvo masivní výzva,“ řekl deníku The Guardian profesor epidemiologické psychiatrie na Oxfordské univerzitě John Geddes. Deník dodává, že deprese na celém světě pociťuje kolem 350 milionů lidí, přičemž počet případů mezi lety 2005 a 2015 vzrostl o 20 procent.

Počet receptů vypsaných na antidepresiva se od roku 2006 do roku 2016 v Británii více než zdvojnásobil. Odborníci na duševní zdraví přesto tvrdí, že miliony dalších lidí po celém světě by stále potřebovaly léky na depresi nebo přístup k psychoterapii. V bohatých zemích se údajně náležité péče dostává jen každé šesté osobě. Kdyby lidé s rakovinou či srdečními problémy byli v takovéto míře zanedbáváni, veřejnost by byla podle lékařů pobouřena, píše The Guardian.