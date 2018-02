Experti varují: Umělá inteligence se dostane do špatných rukou, bude zabíjet a způsobí zlo v politice

Ve zprávě píší, že v příštích deseti letech by mohla zvyšující se efektivnost umělé inteligence posílit počítačovou kriminalitu a teroristé by mohli více využívat drony či roboty. Odborníci také zmiňují možnost snadnější manipulace voleb na sociálních sítích prostřednictvím takzvaných internetových botů, což jsou počítačové programy, které pro svého majitele opakovaně vykonávají nějaké rutinní činnosti.

Odborníci připomínají i možnost zneužití například úklidového robota v nějakém úřadu, který by se mohl dostat mezi jiné roboty, kteří připravují třeba jídlo. Takovýto robotí vetřelec by pak mohl pomocí výbušniny zaútočit na nějakého úředníka poté, co by jej identifikoval.

Podle jednoho z autorů zprávy a ředitele střediska z Cambridgské univerzity Seána Ó hÉigeartaigha by se mohla „s větším zneužitím umělé inteligence zvýšit zejména počítačová kriminalita“.

Větší záběr by mohly představovat i útoky pomocí tzv. spear phishingu, což je podvodná technika používaná na internetu k získávání citlivých údajů (útočník zasílá e-mail konkrétní osobě; pro tradiční phishing je typické rozeslání obrovského množství e-mailů).

Až vstoupí umělé inteligence do politiky

Velké nebezpečí vidí Seán Ó hÉigeartaigh „v možném zneužití umělé inteligence v politice“. „Již jsme zažili, jak se jednotlivci či skupiny snažili zasahovat pomocí internetu do demokratických voleb,“ připomíná a dodává: „Jestliže umělá inteligence umožní, aby byly tyto útoky silné, jednoduché na zopakování a složité na odhalení, mohlo by to znamenat velký problém pro politickou stabilitu.“