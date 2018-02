Fyzici z CERNu budou převážet antihmotu v dodávce. Antičástice na cestu zachytí do vakuové pasti

V CERNu umí vytvořit antiprotony, vzácné zrcadlové obrazy protonů, tím, že vystřelují protonový paprsek na kovový cíl, pak silně zpomalí vzniklé antiprotony, aby se daly využít v experimentech. Obertelli a jeho kolegové plánují, že antičástice zachytí do pasti tvořené vakuem a magnetickými a elektrickými poli; kdyby se totiž setkala s hmotou, došlo by k explozivní reakci.

Celou past pak naloží do dodávky a převezou ji – jen několik stovek metrů do nedalekého objektu experimentu jménem ISOLDE, který zase vytváří vzácná radioaktivní jádra, která jsou příliš nestabilní na to, aby se dala převážet. „Zní to úplně jako science fiction, řídit náklaďák, který veze antihmotu,“ prohlásil Charles Horowitz, teoretický jaderný fyzik z Indiana University Bloomington, který se na projektu podílí. „Vlastně je to ale skvělý nápad.“