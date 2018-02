Japonská firma testuje lék, který má za jediný den zničit virus chřipky

Podle šéfa české Asociace inovativního farmaceutického průmyslu může být radost předčasná, nicméně pokud se potvrdí, že lék má deklarované vlastnosti, byl by při léčbě chřipky velmi užitečný.

Poslední klinické testy podle amerického listu ukázaly, že jediná dávka preparátu firmy Shionogi dokáže virus zabít v průměru během 24 hodin. To je mnohem rychlejší účinnost, než jakou mají jiné protichřipkové léky, které jsou na trhu, včetně Tamiflu. Rychlá likvidace viru by podle výrobce mohla snížit jeho nakažlivost.

Shionogi uvádí, že její produkt je účinný při aplikaci jediné dávky. Pokud jde o Tamiflu, pacienti musejí brát dvě dávky denně po dobu pěti dnů.

Jedná se o průlom v boji proti chřipce?

„Údaje, které jsme viděli, vypadají velmi slibně,“ citoval WSJ Martina Howella Friedea, který je vedoucím poradcem Světové zdravotnické organizace (WHO) v oblasti očkovacích látek, včetně přípravků proti chřipce. „Mohl by to být průlom ve způsobu, jakým chřipku léčíme,“ dodal Friede.

„U podobných zpráv musíme být zdrženliví,“ snaží se mírnit očekávání ředitel Asociace inovativního farmaceutického průmyslu Jakub Dvořáček. „Vývoj léčiv je velmi náročným odvětvím a i v pozdních fázích testování se může ukázat, že výsledky nejsou tak dobré, jak se předpokládalo. Nebo se může přijít na závažné nežádoucí účinky, jež nasazení léku v praxi zabrání.“