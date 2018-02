Naši předkové se vydali na oceán dříve, než jsme mysleli. Plavil se zřejmě už Homo erectus

Podle něj i řady dalších vědců existují přesvědčivé důkazy, že se Homo erectus dostal přes moře nejen na Krétu, ale dokonce až na ostrov Flores v jihovýchodní Asii. Podle některých teorií se dokonce asi před 100 tisíci lety z populace Homo erectus na indonéském ostrově Flores vyvinul nový druh Homo floresiensis, jehož zuby jsou podobné zubům Homo erectus – jiné studie to však vyvracejí.

Tato hypotéza otevírá nové cesty, kudy se dál ubírat ve výzkumu. Zatím se věda domnívá, že řeč si vyvinul jen Homo sapiens, a to v době před přibližně 200 000 roky. Podle Everetta nemohl ještě Homo erectus vydávat zvuky podobné jako člověk, rozhodně to nebyla řeč ve smyslu, v jakém ji známe dnes. Chyběl mu totiž gen FOXP2, který je pro vznik jazyka nutný. Kromě moderních lidí ho měli i neandrtálci, nevíme ale jistě, jak a zda vůbec mluvili.

Americký vědec uvažuje poměrně selským rozumem: „Když překonávali moře, potřebovali k tomu jazyk. Když pluli na Flores, nemohli využít mořských proudů, ty by je donesly jinam,“ uvedl v rozhovoru pro deník Guardian. „Museli být schopní pádlovat. A když pádlovali, museli být schopní říct si teď pádluj, teď ne, zaber. K tomuhle už potřebujete komunikaci, nestačí vám skřeky.“

Jiní vědci, které Guardian oslovil, zaujali k myšlence smíšené postoje. Například evoluční biolog Kevin Laland potvrdil, že o možnosti existence prajazyka u Homo erectus se dá uvažovat. Naznačují to podle něj například některé nástroje, které tento druh člověka vyráběl – byly natolik náročné na výrobu, že jejich konstrukce zřejmě vyžadovala spolupráci a tedy značnou míru vzájemné a složité komunikace.

Jiní badatelé ale myšlenku považují za sice zajímavou, ale postavenou jen na chatrných důkazech.

Co víme o Homo erectus?

Homo erectus už byl podobný dnešním lidem, měl vysokou a poměrně štíhlou postavu, mohl měřit až 180 centimetrů a měl dlouhé a z dnešního pohledu elegantní končetiny. Jeho kostra neměla žádné stopy po tom, že by ještě šplhal po stromech.

Víme o něm také to, že už udržoval oheň a dokázal na značné vzdálenosti přenášet vodu. Asi před milionem let se poprvé dostal do Evropy, máme i několik nálezů z území České republiky.