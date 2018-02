Lov velryb je zakázaný už 30 let. Japonsko si našlo cestu, jak to obejít

Za Česko sleduje dodržování této smlouvy Jiří Mach, vedoucí oddělení mezinárodních úmluv ministerstva životního prostředí a komisař IWC za Českou republiku. V rozhovoru pro ČT24 prozradil, jestli mají velryby vůbec šanci přežít 21. století.

Zastavila nebo pomohla zastavit dohoda z roku 1986 snižování počtu velryb?

Jednoznačně ano, pokud se na to díváme s odstupem 30 let, tak lze konstatovat, že pokud by moratorium na zákaz komerčního lovu nevstoupilo v platnost, tak by došlo ke zdecimování některých populací. Dá se říci, že tak 50 % velrybích populací, respektive velrybích druhů, by bylo totálně zdecimováno. To znamená, že by došlo velmi pravděpodobně k jejich vyhynutí.

Je pro velryby největší hrozbou aktivní lov, anebo zmíněné faktory – plastové odpady, úbytek potravy?

Jednoznačně to druhé – v dnešní době. Vzhledem k tomu, že komerční lov prakticky vůbec neprobíhá, s výjimkou těch zemí, které jste zmínila v úvodu, tak to riziko v dnešní době představují srážky s loděmi a odpad. Plasty způsobují velké ohrožení nejenom pro mořské savce, ale také pro ryby.

A určitě se tam dá započítat takzvaný „bycatch“, což je vedlejší produkt lovu ryb, kdy se do sítí velkých rybářských lodí dostávají velcí savci – velryby. To se týká spíše malých typů velryb a je to pro ně asi nejvyšší hrozba v dnešní době.