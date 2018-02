Američtí vědci poprvé rozkojili muže. Transgenderové ženě pomohl hormonální koktejl

Podle autorů práce ale ani domperidon není úplně nutný – pokud by byla hormonální léčba spojená s masáží prsou ideální, mělo by to stačit k tomu, aby se dostatečně zvýšila tvorba hormonu prolaktinu, který je zodpovědný za produkci mléka.

Věra Mátlová z Výzkumného ústavu živočišné výroby v Praze-Uhříněvsi potvrdila , že to je možné, něco podobného se stalo i v České republice: „Víte, my jsme také rozdojili kozla. Ale my jsme ho vlastně nerozdojili, on začal dojit sám. Protože koza, morče, jeden druh netopýra a člověk jsou čtyři živočišné druhy, u kterých zůstala zachována funkční mléčná žláza i u samců – i když je zakrnělá.“

„A nějakou zřejmě metabolickou cestou se mu splašily hormony, ty struky mu narostly do značné velikosti a skutečně produkoval jakousi tekutinu, kterou bych se ovšem neodvážila nazvat mlékem. Určitě bych se jí nenapila. My jsme pro pobavení návštěv ukazovali, jak dojíme kozla,“ dodala Mátlová.