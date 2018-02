Afričtí mravenci se starají o své válečné invalidy. Odnesou je z fronty a doma jim ošetří rány

Ve starším výzkumu nyní vědci pokračovali tak, že šest kolonií přesunuli do laboratoře, díky tomu mohli lépe studovat, co se vlastně se zraněnými mravenci děje. Mraveniště byla vybudována tak, že experti mohli sledovat hemžení uvnitř – to v přírodě samozřejmě není možné.

„Nevíme ještě přesně, co s nimi dělají, jestli jim jen odstraňují prach z ran, nebo jim do nich vnášejí nějaké antimikrobiální látky, aby tak předcházeli infekcím. Ale víme, že když mravenci tuto léčbu nedostanou, osmdesát procent z nich do 24 hodin zemře. Když léčbu dostanou, přežívají,“ uvedl Frank. „Fascinující je, že mravenčí společnosti umožňují velmi složité a sofistikované chování, aniž by k tomu mravenci potřebovali velké kognitivní schopnosti nebo znalosti,“ dodal vědec.