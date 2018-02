Český vesmírný architekt připravuje stavby pro Měsíc i Mars. Ondřeje Douleho oceňuje celý svět

Pro budoucí cesty člověka na ně začal navrhovat takzvané habitaty. Tedy struktury, které astronautům zajistí základní potřeby pro dlouhodobý pobyt. Pro ten na Měsíci by to mohla být jeho Lunar Base 10. Právě na ní se skvěle ukazují hlavní vlastnosti podobných staveb – musí být jednoduché, maximálně hospodárné s prostorem a navíc nafukovací.

Vlastnosti domku pro Měsíc

Na Měsíci by podobné stavby chránil před nebezpečnou radiací a případnými mikrometeority tzv. regolit. Jde o měsíční prach, který by roboti spekli do jakési odolné krusty. Ta by ještě lépe pokryla a izolovala stavbu pod ní.

Takový je ostatně i oficiální plán Evropské kosmické agentury (ESO), se kterou Ondřej Doule spolupracuje a která na Měsíci plánuje svou vlastní základnu. Ale i ESO míří ještě dál.

„Netvrdím, že Měsíční vesnice je konec příběhu. Měsíční vesnice je pouze dalším krokem. Můžete jí říkat zastávkou v dalším průzkumu našeho vesmíru,“ uvedl ředitel této organizace Johann-Dietrich Wörner.